المجتمعية توقف ثلاث حالات ابتزاز الكتروني واربع حالات عنف اسري في محافظتين

2022/02/19 | 14:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن قيام مفارز الشرطة المجتمعية بايقاف ثلاث حالات ابتزاز الكتروني واربع حالات عنف اسري في محافظتين.وقالت الوزارة في بيان، إنه “تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية بعمليات منفصلة، من إيقاف حالتي ابتزاز الكتروني في الأنبار، وحالة في كركوك لفتيات تعرضن للتهديد بنشر صورهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل […]

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