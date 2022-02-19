الانبار تجرب زراعة محصول الفستق الحلبي لأول مرة

2022/02/19 | 14:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مدير بلدية ناحية البغدادي بمحافظة الانبار شرحبيل العبيدي ، السبت، عن زراعة اكثر من 50 دونم من محصول الفستق الحلبي في المناطق الغربية في تجربة هي الاولى من نوعها في المحافظة.وقال العبيدي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” المساحة المزروعة من محصول الفستق الحلبي في ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي […]

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