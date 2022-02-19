الجيش الأوكراني يعلن مقتل جندي في الشرق الانفصالي

2022/02/19 | 14:36 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن الجيش الأوكراني ،اليوم السبت، مقتل جندي أوكراني خلال مواجهات مع متمردين تدعمهم موسكو في شرق أوكرانيا الانفصالي

وقالت القيادة العسكرية المشتركة لشرق أوكرانيا ان القصف المدفعي، أدى الى أصابه جندي أوكراني بجروح قاتلة بسبب شظايا.

ويأتي هذا مع تصاعد المخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا.

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