2022/02/19 | 14:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني طارق جوهر ،اليوم السبت، ان الحزبين الكرديين الرئيسين بحاجة إلى الصراحة في الحوار وإعادة تنظيم العلاقة في إدارة الإقليم.

ووصف جوهر المرحلة الراهنة من العملية السياسية بأنها الأصعب على مدى السنوات الماضية بسبب عوامل عدة من بينها ظهور الخلافات بين مختلف الكتل السياسية وانحسار دور التدخل الخارجي لمساعدة الأطراف الداخلية بما فيها الأمم المتحدة.

وحول الخلافات داخل البيت الكردي تابع جوهر ان على الحزبين الرئيسين في الاقليم أن يعيدا النظر بالعلاقة بينهما وأن لا يكون احتساب ثقلهما مستندا فقط على المقاعد البرلمانية فحسب بل على بتاريخهما وقواعدهما الجماهيرية والعسكرية والاقتصادية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جوهر: المرحلة السياسية الراهنة هي الأصعب منذ 18 عاما) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جوهر: المرحلة السياسية الراهنة هي الأصعب منذ 18 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).