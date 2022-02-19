الموارد تحدد موعد حسم الخطة الصيفية وحجم الخزين المائي

2022/02/19 | 14:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نصار الحاج

حددت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، موعد حسم الخطة الصيفية وحجم الخزين المائي لدى السدود والخزانات في العراق، مؤكدة أن الغطاء الثلجي في المحافظات الشمالية جيد، فيما توقعت زيادة الخزين المائي خلال الفترة القادمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " موضوع الأمطار التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية وتلك الإيرادات من السيول التي تحققت، كان لهما تأثيراً إيجابياً على الإيرادات المائية المتحققة التي أدت الى زيادة جيدة في الخزين المائي للسدود والخزانات والبحيرات".

وأضاف أن "فصل الربيع القادم هو فترة ذوبان الثلوج، ما سيعطي مؤشراً جيداً بحسم موضوع مقدار الخزين المائي، حيث إن الغطاء الثلجي جيد لذلك نتوقع إيرادات جيدة من المياه خلال الفترة القادمة".

وأشار إلى "عدم إمكانية التكهن بالخطة الزراعية الصيفية ، لذلك لا بد من انتظار ذوبان الثلوج ومعرفة الخزين المائي لدى العراق".

وأوضح أن "الخطة الزراعية الصيفية ستحقق بعد اجتماعات مشتركة مع وزارة الزراعة ومن خلال الموقف النهائي للخزين المائي الذي سيتضح في الشهر الخامس القادم"، مؤكداً أن "الأمور تبشر بالخير الكبير".

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