بيان من حركة ’امتداد’ بعد استهداف منزل النائبة نيسان زاير في ذي قار

2022/02/19 | 14:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

استنكرت حركة امتداد، السبت، الاستهداف الذي طال منزل النائبة عن الحركة نيسان زاير في محافظة ذي قار.

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وذكرت الحركة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 شباط 2022)، أنّ "أذرع الشر والدمار تستمر بمحاولاتهم الدنيئة لكسر إرادة الوطنيين الذين تصدوا لمواجهة المسؤولية الوطنية تجاه بلدهم الحبيب، حيث تعرض فجر اليوم منزل النائب عن حركة امتداد (نيسان الزاير) في محافظة ذي قار قضاء سوق الشيوخ الى استهداف ارهابي جبان نتيجة للواجب الذي تقوم به ممثلة الشعب بكشف ملفات الفساد والمطالبة بحقوق الشعب العراقي المظلوم".

وأضافت أنّ "هذا الاعتداء الغاشم ماهو إلا دافع آخر للمضي بجدية أكثر المحاسبة الفاسدين الذين لطالما سفكوا الدم العراقي وحاربوا الأصوات الوطنية الحرة وهذا ما لن يستمر".

ودعت الحركة الاجهزة الأمنية إلى "حماية امن واستقرار العراقيين كافة سيما ممن تصدى لمواجهة الفاسدين".

كما طالبت "بالتحري والكشف العاجل عن الأيادي التي ارتكبت هذه الجريمة".

فيما أكد نواب الحركة "عزمهم على كشف الفاسدين ومحاسبتهم وفقا للقانون"، مؤكدين أن "السلاح المنفلت لن يثنينا عن تحقيق ذلك وسنبقى كما عاهدنا ابناء شعبنا لا نخشى في الحق لومة لائم".

وأظهرت صور من داخل منزل النائبة عن حركة "امتداد" نيسان الزاير، في محافظة ذي قار، أضراراً في السيارة، جراء استهداف بعبوة صوتية في ساعة متاخرة من ليلة الجمعة على السبت.

وكتبت الزاير في تدوينة تابعها "ناس"، (19 شباط 2022)، ما نصّه: "الحمد لله سلامات اهلنا وناسنا نحن بخير".

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