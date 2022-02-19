إثيوبيا تباشر الأحد إنتاج الكهرباء من سد النهضة 

2022/02/19 | 14:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تباشر إثيوبيا الأحد إنتاج الكهرباء من سدّ النهضة على نهر النيل، بحسب ما نقلت فرانس برس عن مسؤولين السبت.

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