2022/02/19 | 14:38 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تباشر إثيوبيا الأحد إنتاج الكهرباء من سدّ النهضة على نهر النيل، بحسب ما نقلت فرانس برس عن مسؤولين السبت.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إثيوبيا تباشر الأحد إنتاج الكهرباء من سد النهضة ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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