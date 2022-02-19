فشل الجمهوريين والديمقراطيين بإدارة ملف الشرق الأوسط..!

2022/02/19 | 14:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / بهاء الخزعلي|| السؤال الأكثر أهمية في وقتنا الحالي هو…… هل ستنسحب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط؟؟؟؟ للإجابة على ذلك السؤال المهم علينا أولاً أن نستعرض بعض مواقف الرؤساء الأميركان وسياساتهم الخارجية لإدارة ملف الشرق الأوسط، فكلنا على معرفة ودراية بأن الولايات المتحدة هي دولة مؤسسات تحكمها المصالح في سياساتها الخارجية، لكن ما قد […]

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