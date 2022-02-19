2022/02/19 | 14:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عبر عضو تحالف الفتح خالد السراي، اليوم السبت، عن رفضه لادارة الدولة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والتغريدات.وقال السراي، في حديث لوكالة ايرث نيوز، ما نلاحظه عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود صراع بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية يدل على غياب المعلومة الامنية”، متساءلاً في ذات الوقت “كيف تدار الحكومة بغياب معلومات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفتح يعلق على قضية إدارة الدولة عن طريق التغريدات first appeared on ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح يعلق على قضية إدارة الدولة عن طريق التغريدات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح يعلق على قضية إدارة الدولة عن طريق التغريدات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).