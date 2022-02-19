2022/02/19 | 14:45 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HagmASU6tC0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ادخل السجن برغبتك لمدة 4 أيام .. سويسرا تبحث عن متطوعين لتجربة جودة أحد سجونها | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ادخل السجن برغبتك لمدة 4 أيام .. سويسرا تبحث عن متطوعين لتجربة جودة أحد سجونها | الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).