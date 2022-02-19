القبض على احد المتورطين باستهداف مقر حزب 'تقدم' في الأنبار

2022/02/19 | 14:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بالقبض على احد المتورطين باستهداف مقر حزب "تقدم" في محافظة الأنبار.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قوة أمنية إعتقلت احد الاشخاص المتورطين باستهداف مقر تقدم في هيت بمحافظة الانبار يوم امس".وأضاف المصدر، أن "عملية الاعتقال تمت من خلال متابعة كاميرات المراقبة".

واشار الى أن "التحقيق مع المتهم مستمر لمعرفة الجهات التي تقف ورائه".وتعرض مقر تابع لحزب تقدم، بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في محافظة الانبار غربي البلاد، ليل الجمعة، الى هجوم برمانة يدوية.

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