بيتروفيتش يرصد لقاء الكرخ والنفط من المدرجات

2022/02/19 | 14:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..يتواجد مدرب المنتخب الوطني السابق زيليكو بيتروفيتش، في ملعب الساحر أحمد راضي لرصد مباراة الكرخ والنفط بدوري الكرة الممتاز.وقال المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “بيتروفيتش يتواجد حالياً في ملعب احمد راضي لرصد مباراة الكرخ والنفط”.وبين أن “بيتروفيتش اعتاد على حضور مباريات الدوري العراقي الممتاز من […]

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