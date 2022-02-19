2022/02/19 | 14:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، من إيقاف 3 حالات ابتزاز الكتروني و4 حالات عنف اسري في محافظتين.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان مفارز الشرطة المجتمعية تمكنت بعمليات منفصلة، من إيقاف حالتي ابتزاز الكتروني في الأنبار، وحالة في كركوك لفتيات تعرضن للتهديد بنشر صورهن الشخصية على …

ظهرت المقالة المجتمعية توقف 3 حالات ابتزاز الكتروني و4 حالات عنف في محافظتين أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجتمعية توقف 3 حالات ابتزاز الكتروني و4 حالات عنف في محافظتين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجتمعية توقف 3 حالات ابتزاز الكتروني و4 حالات عنف في محافظتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).