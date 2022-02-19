نائب سابق يعلق على قرار منع وزير المالية من السفر

2022/02/19 | 14:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق النائب السابق في البرلمان العراقي، أحمد حمه رشيد، اليوم السبت، على قرار منع وزير المالية علي علاوي من السفر.وكتب رشيد على حسابه بتويتر، وتابعته وكالة ايرث نيوز، قائلاً إن “قرار منع السفر يصدر من الجهات القضائية وليست من البرلمان ياترى هل اصبح البرلمان جهة قضائية”.وأضاف “عش رجبا ترى عجبا، ويحدثونك […]

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