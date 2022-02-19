مدرب العراق السابق الصربي بيتروفيتش بملعب الكرخ (صورة)

2022/02/19 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتواجد مدرب المنتخب العراقي السابق، الصربي زيلكو بيتروفيتش، اليوم السبت، في ملعب الكرخ لحضور مباراة الكرخ و النفط ضمن مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم.

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