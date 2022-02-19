مخيف: التيار ناقض نفسه في دورة البرلمان السابقة والحالية بشأن سعر الدولار

2022/02/19 | 14:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد النائب ثائر مخيف، السبت، أن منع سفر وزير المالية علي علاوي يجب أن يكون صادر من القضاء وليس من جهات سياسية، مبيناً أن التيار الصدري لم يكن مع خفض سعر الدولار في دورته السابقة وما يحدث اليوم تناقض كبيرة.وقال مخيف في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الكتلة الصدرية كانت […]

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