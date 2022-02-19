2022/02/19 | 14:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعتقلت القوات الامنية، اليوم السبت، احد منفذي الهجوم على مقر حزب تقدم في قضاء هيت.وقال مصدر امني، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “القوات الامنية القت القبض على احد الذين نفذوا عملية استهداف مقر حزب تقدم في قضاء هيت بمحافظة الانبار ليلة امس”.هذا وافاد مصدر امني، يوم امس الجمعة، باستهداف مقر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



القوات الامنية تعتقل احد منفذي عملية استهداف مقر تقدم في هيت first appeared on ايرث نيوز.

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