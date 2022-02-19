2022/02/19 | 15:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن قيام مفارز الشرطة المجتمعية بايقاف ثلاث حالات ابتزاز الكتروني واربع حالات عنف اسري في محافظتين.وقالت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية بعمليات منفصلة، من إيقاف حالتي ابتزاز الكتروني في الأنبار، وحالة في كركوك لفتيات تعرضن للتهديد بنشر صورهن الشخصية على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المجتمعية توقف 7 حالات ابتزاز الكتروني وعنف اسري في محافظتين first appeared on ايرث نيوز.

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