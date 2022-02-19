فوائد غير معروفة لماء جوز الهند للجسم والبشرة

2022/02/19 | 15:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يقدر الأطباء وخبراء التغذية حقيقة أن ماء جوز الهند يحتوي على عناصر مثل البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم، وكلها تساعد على تعويض العناصر الغذائية المفقودة من الجسم، حيث يعزز ماء جوز الهند القوة القتالية الجسدية للشخص الذي يصارع المرض، كما ينصح بعض أطباء الأمراض الجلدية، ومعالجي التجميل بوضع ماء جوز الهند مباشرة على بشرتك للمساعدة […]

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