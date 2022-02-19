شمول 11 منطقة بخدمات الكابل الضوئي في الرصافة

2022/02/19 | 15:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

قرّرت وزارة الاتصالات شمول 11 منطقة جديدة في جانب الرصافة بخدمات الكابل الضوئي.

وباشرت وزارة الاتصالات منتصف العام الماضي أعمال مد الكابل الضوئي إلى مناطق في جانب الرصافة هي "حي البساتين والصحة والصليخ والشعب وحي أور والطالبية مرورًا بمدينة الصدر لتوفير خدمة إنترنت عالية الجودة ومستقرة عبر شبكة محمية مؤمنة".

وقال مدير العلاقات والإعلام في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالوزارة ناطق أحمد إبراهيم للصحيفة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق" إنّ "الوزارة تعمل على تعميم خدمات الكابل الضوئي ضمن المناطق التي ما زالت غير مشمولة بخدماته، إذ تم شمول محلات جديدة في جانب الرصافة (307، 305، 303، 503، 309، 311، 506، 505، 504، 510، 508)".

وأشار إلى "توجه الشركة لإعادة تهيئة البنى التحتية لدائرة اتصالات نينوى، وإكمال مشروع الكابل الضوئي ضمن قضاء سنجار الذي توقف بسبب الأوضاع التي مرت بها المحافظة خلال الأعوام الماضية".

وبيّن أنّ "الشركة تركز على إدخال مشروع الكابل الضوئي إلى الخدمة ضمن المناطق التي أنجز فيها لتوفير خدمات اتصالاتية متطورة".

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