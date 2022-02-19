وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة جراء حادث سير على الطريق الدولي بين الناصرية والبصرة

2022/02/19 | 15:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفاد مصدر في شرطة ذي قار، السبت، بوفاة 5 أفراد من عائلة واحدة في حادث سير مروع على الطريق الدولي السريع.

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وقال المصدر لـ"ناس"، (19 شباط 2022)، إن "حادث سير مروع وقع بين سيارة نوع دوج دورينكو، وشاحنة حمل كبيرة نوع سكانيا، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين بإصابات خطيرة على الطريق السريع الدولي بين الناصرية والبصرة".

وأضاف المصدر، أن "الحادث أسفر عن وفاة الزوج مواليد 1973 موظف في شركة أور، وزوجته مواليد 1985 موظفة في تربية ذي قار، وابنتهم مواليد 2004، وإبنيهما مواليد 2008 و2012 على التوالي"، لافتاً إلى أن "الحادث أسفر عن إصابة إبنيهما مواليد 2003 والآخر مواليد 2011 بإصابات بالغة الخطورة".

وتابع المصدر، أن "المتسبب بالحادث بنسبة 100% هو سائق شاحنة حمل كبيرة محملة بالطابوق، وهو من سكنة العاصمة بغداد وتولد 1999، وتم توقيفه في مركز شرطة الفضلية".

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