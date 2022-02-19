الكويت.. حكم مباراة في حماية قوات خاصة بعد إلغاء هدف

2022/02/19 | 15:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وسائل إعلام محلية في الكويت أن نادي القادسية يدرس الانسحاب من الدوري الممتاز، اعتراضا على ما شهدته المباراة التي لعبها أمام فريق العربي.

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