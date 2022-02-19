بعد سنوات الظلام.. الموصل تعيد الحياة لإرثها الثقافي

2022/02/19 | 15:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثلاث سنوات من حكم داعش فشلت في إعادة الموصل إلى العصور المظلمة.

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