الشيوعية والماسونية:ليون تروتسكى1922 - عبدالرؤوف بطيخ

2022/02/19 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرؤوف_بطيخ لقد أدى تطور الرأسمالية إلى توسيع هوة العداء بين الطبقات.



في إطار السياسة ، كان الطموح الأعلى للبرجوازية دائمًا هو التخلص من زوايا هذه التناقضات.



يكشف تاريخ القرن الماضي عن صورة لمجموعة متنوعة من الوسائل والأساليب التي تستخدمها البرجوازية في هذا الاتجاه.



القمع الخفي ليس سوى الحجة الأخيرة ، المطبقة علانية فقط في اللحظات الحرجة ، في الأوقات "العادية" ، يتمثل فن السياسة البرجوازية ، إذا جاز التعبير ، ......





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