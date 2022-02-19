السيادة الغذائية، خطوة على طريق الإستقلال الحقيقي - الطاهر المعز

2022/02/19 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز الفلاحة من مُقوّمات الإستقلال الإقتصاديمقال مُتَمّم لمقال سابق بعنوان "رأس المال الإحتكاري خطر على الأمن الغذائي" تُرَكِّزُ العديد من المُنظّمات السياسية والنقابات والجمعيات الحقوقية بالمغرب وتونس ومصر وغيرها، على تراجع مستوى الحُرّيّات الفردية والجماعية، بعد عشر سنوات من الإنتفاضات التي شكّلت تلك الحُرِّيّات أهم مكتسباتها، ويُؤَشِّر هذا التراجع على سَطْحِيّة التّغْيِير الذي حصل سنة 2 ......





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