الكتل السياسية تبتز العراق..!

2022/02/19 | 15:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.حسين فلامرز || العراق يمر باكبر مصيبة في تاريخه بسبب الكتل السياسية التي تمارس عكس ماتدعيه! كتل سياسية لاتفقه من السياسة شىء! ولايعرفون معنى الديمقراطية ومفاهيمها! وكثير من نواب البرلمان لا رأي لهم ولاهم يحزنون! فهم لاعقون ينفذون مايرسم لهم وليس ماهم يرسمون! محللين من دعاة الشان السياسي مدفوعي الثمن ولايتحركون الا […]

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