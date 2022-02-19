الهند تقترب من استضافة الأولمبياد

2022/02/19 | 15:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقع الاختيار ،اليوم السبت، على مدينة مومباي الهندية، لاستضافة جلسة اللجنة الأولمبية الدولية عام 2023، وذلك في خطوة تبدو مهمة، على طريق الاستضافة المحتملة للألعاب الأولمبية في الهند مستقبلا.

ووقع الاختيار على مومباي، خلال جلسة اللجنة الأولمبية الدولية في العاصمة الصينية بكين، التي تحتضن حاليا أولمبياد 2022 الشتوي، حيث فازت بالتصويت بأغلبية 75/1.

وقالت الهندية نيتا أمباني، عضو اللجنة الأولمبية الدولية: “إنها لحظة تاريخية لنا جميعا”.

وكانت أمباني قد صرحت في وقت سابق، قائلةً: “نطمح لاستضافة الألعاب الأولمبية في المستقبل، وطموحنا هو إلهام كل شاب هندي للتحلي بالقيم الأولمبية للصداقة والتميز والاحترام..



جلسة اللجنة الأولمبية الدولية في الهند ستكون حافزا لتنفيذ هذا الطموح”.

وكانت الهند قد أبدت رغبة في استضافة أولمبياد 2032، لكن اللجنة الأولمبية الدولية منحت، في العام الماضي، حق استضافة تلك الدورة لمدينة بريزبن الأسترالية.

وسيقام أولمبياد 2024 في باريس، بينما ستقام دورة 2028 في لوس أنجليس.

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