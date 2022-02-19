2022/02/19 | 15:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نظمت جماهير الشرطة العراقي ،اليوم السبت، وقفة احتجاجية طالبت فيها وزارة الشباب والرياضة بالضغط على وزارة الداخلية، للإسراع في تنفيذ مشروع المدينة الرياضية للنادي، الذي يتضمن عدة مرافق ومنشآت أبرزها ملعب القيثارة، لاستضافة مباريات متصدر الدوري الممتاز بدلا من الاستعانة بملاعب أخرى.

ورفعت جماهير الشرطة لافتات، تدعو فيها إدارة النادي والوزارات المسؤولة إلى السير على خطى الزوراء، الذي افتتح ملعبه قبل أيام قليلة.

ورددت الجماهير هتافات، أبرزها “يا وزير..



يا وزير..



نريد ملعبنا يصير”، و”انقذوا نادي وجماهير الشرطة من الإيجار..



وسارعوا بإكمال الدار”.

والتقى عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة، بالمتظاهرين من جماهير الشرطة، ووعدهم ببحث أمر المدينة الرياضية وملعب القيثارة، خلال الأسبوع الجاري، من أجل مباشرة المشروع خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن أندية بغداد الجماهيرية “الشرطة والطلبة والقوة الجوية” لا تملك ملاعب حديثة، وتكتفي باللعب في ملعب الشعب الدولي أو الاستعانة بملاعب أخرى، بينما أصبح الزوراء النادي الوحيد الذي يمتلك ملعبا يتسع لـ16 ألف متفرج.

وعلى صعيد متصل، طالب عدد من المختصين بالشأن المحلي وزارة الشباب والرياضة، بالسماح للأندية البغدادية بإقامة مبارياتها على ملعب المدينة، الذي تم افتتاحه على هامش نهائي بطولة غرب آسيا للشباب، التي جرت أواخر العام الماضي، ولم يستضف أي مباراة محلية حتى الآن.

المصدر: KOOORA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وقفة احتجاجية لجماهير الشرطة للمطالبة بإنجاز ملعب النادي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وقفة احتجاجية لجماهير الشرطة للمطالبة بإنجاز ملعب النادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).