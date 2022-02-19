صلاح على بعد خطوة واحدة عن قائمة أساطير ليفربول

2022/02/19 | 15:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يبحث المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، عن رقم مميز جديد خلال مباراة الريدز مع نورويتش سيتي، اليوم السبت، ضمن الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب الحساب الرسمي للبريميرليج، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن صلاح على بعد تمريرة حاسمة واحدة ليصبح سجل وصنع 10 أهداف على الأقل في موسم واحد 3 مرات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وسبق أن وصل صلاح إلى صناعة وتسجيل 10 أهداف على الأقل في البريميرليج خلال موسمي 2017-2018، و2019-2020.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إن صلاح على بعد هدف واحد ليصبح اللاعب العاشر الذي يسجل 150 هدفًا مع ليفربول في جميع المسابقات.

ونجح المصري حتى الآن في تسجيل 149 هدفًا بقميص الريدز في 232 مباراة بمختلف المسابقات، وقدم 56 تمريرة حاسمة.

ويحتل صلاح حاليًا صدارة جدول الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 هدفًا، متفوقًا بأربعة أهداف على زميله البرتغالي ديوجو جوتا.

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