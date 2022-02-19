الفوضى تعم العالم - احمد موكرياني

2022/02/19 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_موكرياني الغريب من امر المجرمين القتلة من رؤساء الدول او السلطة اللذين لا يرتاح لهم بال دون القتل وسفك الدماء، انهم مثلهم مثل مصاصي الدماء "فمباير" في الروايات الخيالية، يدعمون الصراعات المحلية والعالمية والفرق المسلحة والمليشيات المسلحة الإرهابية لتحصد أرواح الناس لمصالحهم الخاصة في تغيير الواقع الديمغرافي او الاجتماعي في المناطق الرخوة وخاصة تلك التي تتملك ثروات طبيعية كالنفط والغاز والمعادن الثمينة لتبق ......





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