عبد الحميد أشهبار، المعلم الأول - عبد المجيد السخيري

2022/02/19 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_المجيد_السخيري لا تذهبوا بعيدا.



فليس عن أرسطو، الحكيم اليوناني الذي تباهى به الفلاسفة المسلمون الأوائل وخلعوا عليه لقب المعلم الأول، سيجري الكلام، بل عن معلمي الأول الذي لا يقل شأنا عنه ولا عن المربين والمعلمين الكبار الذين نُدين لهم بالكثير ممّا بلغنا من العلم والمعرفة والنباهة والتفطّن، من حيث الفضل والأهلية التربوية، ما جعل مكانته عندي كمربي ومعلم تترسّخ أكثر مع مرور الزمن، حتى دون المقارنة مع الجيل الجديد من ......





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