القبض على متعاقد امريكي يدير مصنعا لصناعة الاسلحة شمال العراق

2022/02/19 | 15:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة..كشف تقرير لصحيفة الديلي ميل البريطانية ، السبت، ان السلطات في ولاية بنسلفانيا القت القبض على متعاقد مع الجيش الامريكي يدير مصنعا لصناعة الاسلحة في شمال العراق .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” المتعاقد الامريكي ويدعى روس روجيو البالغ من العمر 53 عاما متهم بالقيام باختطاف وتعذيب عامل كردي عراقي […]

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