نتائج الامتحانات الخارجية “التمهيدي” في ديالى

2022/02/19 | 15:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التربية، نتائج الامتحانات الخارجية (الدور التمهيدي) في محافظة ديالى للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي ٢٠٢١ – ٢٠٢٢.* رابط نتائج امتحانات ديالى https://drive.google.com/file/d/156trgI7Ecvf6mUpe6GiSm0ZYon-ksyzX/view?usp=drivesdk

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