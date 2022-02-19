2022/02/19 | 15:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على اربعة من تجار المخدرات في محافظتي النجف والبصرة.وقالت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية، القى قسم مكافحة مخدرات النجف الاشرف، القبض على متهمين اثنين بحوزتهما (325 غرام) من مادة الكريستال المخدرة، وميزان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على اربعة من تجار المخدرات في النجف والبصرة first appeared on ايرث نيوز.

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