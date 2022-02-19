كيف هزمت “مُسيّرات” حزب الله “البدائيّة” القبب الحديديّة والطّائرات الإسرائيليّة المُتطوّرة؟ و

2022/02/19 | 15:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الباري عطوان ..عندما كشَف السيّد حسن نصر الله أمين عام حزب الله في خِطابه الذي ألقاه مساء الأربعاء بمُناسبة ذكرى الشّهداء، إن المُقاومة الإسلاميّة باتت تملك الآلاف من الصّواريخ الباليستيّة “الدّقيقة” والمِئات من الطّائرات المُسيّرة “المُتقدّمة”، يتم إنتاجها محليًّا ومن خِلال “عُقول جبّارة” وخُبراء “أكفّاء”، لم يعر الإسرائيليّون هذا الكشف ما […]

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