2022/02/19 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KN-YhSiih1s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد .. حاكم الزاملي يتوعد وزير المالية لعدم حضوره لـ البرلمان العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد .. حاكم الزاملي يتوعد وزير المالية لعدم حضوره لـ البرلمان العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).