النفط يتخلى عن مكاسبه في 8 أسابيع

2022/02/19 | 15:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..سجل النفط خسائر أسبوعية 0.9% بعد ارتفاعه على مدار 8 أسابيع، على الرغم من ارتفاع سعر خام برنت القياسي عند تسوية التعاملات، مع ترقب تطورات الأزمة في أوروبا الشرقية والتي قد تؤثر على إمدادات النفط والغاز.وساد بعض الهدوء في الأسواق بعدما وافق وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكين” على الاجتماع مع نظيره الروسي […]

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