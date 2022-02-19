النفط يخطف انتصاراً مثيراً أمام الكرخ في الدوري الممتاز

2022/02/19 | 16:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خطف فريق النفط انتصاراً مثيراً أمام مضيفه الكرخ بهدفين لهدف.وتواجه الفريقان على ملعب الساحر أحمد راضي في إطار مواجهات الاسبوع الثاني والعشرين.وسجل الكرخ اولاً عن طريق عمر عبد الرحمن في الدقيقة 37.أما ثنائية النفط سجلها علي رحيم في الدقيقة 40 واحمد عبد الرزاق في الدقيقة 88.بهذا الفوز وصل رصيد […]

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