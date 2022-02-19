إثيوبيا تباشر إنتاج الكهرباء من سدّ النهضة على نهر النيل 

2022/02/19 | 16:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة بالاقمار الاصطناعية في 21 تموز/يوليو 2020 تظهر جانبا من مشروع سد النهضة من الجهة الشمالية الغربية لإثيوبيا © ماكسار تكنولوجيز/ا ف ب/ارشيف ماكسار تكنولوجيز اديس ابابا (أ ف ب) – تباشر إثيوبيا الأحد إنتاج الكهرباء من سدّ النهضة على نهر النيل، على ما أعلن مسؤولان لوكالة فرانس برس السبت.وقال مسؤول في […]

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