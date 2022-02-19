أقل من 10 دقائق.. تعرف إلى أقصر رحلة تجارية دولية في العالم؟

2022/02/19 | 16:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا توجد خدمة على متن الطائرة..لا توجد مقصورة لدرجة رجال الأعمال..يُمنع احتساء الشمبانيا، أو اختيار طبق اللحم البقري أو الدجاج، أو مشاهدة فيلم..فالوقت الفاصل بين الإقلاع والهبوط 8 دقائق فقط، ولا يتّسع للقيام بأي من ذلك.

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