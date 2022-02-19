الصحة: 1234 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة خلال 24 ساعة

2022/02/19 | 16:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت 1234 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 3368 شخصا للشفاء".وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 11 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 5819".وسجل العراق أمس 2326 إصابة جديدة بكورونا و16 حالة وفاة.

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