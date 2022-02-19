القوات النووية الروسية تبدأ تدريباتها بإطلاق صواريخ بالستية وكروز

2022/02/19 | 16:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة الإعلام الروسية، نقلا عن الكرملين، أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر، السبت، ببدء تدريبات استراتيجية نووية تشمل إطلاق صواريخ باليستية وكروز.

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