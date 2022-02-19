2022/02/19 | 16:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خيم التعادل السلبي من دون أهداف على مباراة زاخو والميناء في دوري الكرة الممتاز.والتقى الفريقان على ملعب زاخو الدولي لحساب مواجهات الاسبوع الثاني والعشرين من البطولة.ولم ينجح الفريقان في تسجيل الاهداف بعد انحصار اللعب في وسط الملعب.وبهذا التعادل وصل زاخو إلى النقطة 34 في المركز السادس، فيما بلغ الميناء النقطة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السلبية تخيم على مواجهة زاخو والميناء في دوري الكرة الممتاز first appeared on ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلبية تخيم على مواجهة زاخو والميناء في دوري الكرة الممتاز) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلبية تخيم على مواجهة زاخو والميناء في دوري الكرة الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).