هاريس: الناتو سيعزز قوته في أوروبا الشرقية في حال غزت روسيا أوكرانيا

2022/02/19 | 16:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هدّدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس ،اليوم السبت، بتعزيز قوات شمال حلف الأطلسي الناتو في أوروبا الشرقية إذا غزت روسيا أوكرانيا.

كما هددت هاريس أيضا بفرض عقوبات اقتصادية وصفتها بالقاسية والفورية ضد موسكو.

وقالت هاريس في كلمة ألقتها خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، إن واشنطن لن تتوقف عند الإجراءات الاقتصادية بل ستعزز قوة حلفائها في الناتو في الجانب الشرقي، وذلك في حال حصل غزو روسي لأوكرانيا.

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