انطلاق أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي بمشاركة الحلبوسي

2022/02/19 | 16:19 - المصدر: قناة التغيير

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انطلقت أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية ،اليوم السبت، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بمشاركة عدد كبير من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية والوفود المرافقة لهم.

ويشارك رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في المؤتمر الذي حمل عنوان دور البرلمانيين في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم العربي, اذ يناقش المؤتمر أبرز التحديات والتهديدات التي تواجه الدول العربية .

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