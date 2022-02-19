كوجر: المشهد الخاص بقضية مرشح منصب الرئاسة مازال ضبابيا

2022/02/19 | 16:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني جمال كوجر ،اليوم السبت، ان قوى المعارضة الكردية لن تدخل في السجالات المتعلقة بتسمية رئيس الجمهورية.

وقال كوجر ان القوى السياسية الكردية عدا الديمقراطي والاتحاد الوطني أعلنت ذهابها للمعارضة وقد رفضت الدخول على خط السجالات السياسية بين الحزبين الكبيرين بالمقاعد.

وبين ان المشهد الخاص بقضية مرشح منصب رئاسة الجمهورية مازال ضبابيا وغير واضح المعالم ، مؤكداً ان تسمية رئيس الجمهورية متوقف حسمه بين الاطار التنسيقي والتحالف الثلاثي .

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