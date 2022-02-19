الكهرباء يصعق النجف بثنائية في ممتاز الكرة

2022/02/19 | 16:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تغلب فريق الكهرباء على ضيفه النجف بهدفين دون رد في الدوري الممتاز بكرة القدم.ولعب الفريقان على ملعب التاجي في انطلاق مواجهات الاسبوع 22 من المسابقة.وصعق الكهرباء فريق النجف بثنائية حملت توقيع عبدالله عبد الامير في الدقيقة 50 وماموني شافيو في الدقيقة 89.وتجمد رصيد النجف بهذه الخسارة عند النقطة 32 في […]

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