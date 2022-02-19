تفاصيل جلسة البرلمان الخاصة باسعار صرف الدولار وتهريب العملة

2022/02/19 | 16:29 - المصدر: بغداد اليوم

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خلال جلسة موسعة بشأن اسعار الصرف وتهريب العملة ..

الزاملي يطالب القضاء بإصدار كتاب منع سفر لوزير المالية لحين الانتهاء من مساءلته تحت قبة مجلس النواب

الزاملي : سنعقد جلسة طارئة هذا الاسبوع لمساءلة علاوي ..



وشكلنا لجنة نيابية لمتابعة عمل البنگ المركزي

الزاملي يدعو الحكومة الى معالجة السلبيات الناجمة عن تغيير سعر الصرف ويؤكد : سنتخذ الاجراءات المناسبة في حال عجزها عن ذلك

الزاملي : عدم حضور علاوي الى مجلس النواب " سابقة خطيرة " ..



وورقته الاصلاحية لم يتحقق منها شيء سوى الفقر و الاضرار بالشعب

طالب السيد " حاكم الزاملي " النائب الأول لرئيس مجلس النواب ، الإدعاء العام بأتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اصولياً ، لمنع سفر وزير المالية " علي عبد الامير علاوي " لوجود عدد من الملفات بحقه ولحين حسم موضوع مساءلته عند حضوره خلال جلسة هذا الاسبوع واستجوابه في حال الامتناع ، محملاً وزارة الداخلية وجهاز المخابرات المسؤولية في حال مغادرته البلاد، مؤكدا ان عدم حضور علاوي الى مجلس النواب " سابقة خطيرة " .

جاء ذلك خلال ترؤسة اليوم السبت 19 شباط 2022 اجتماعا موسعا حضره عدد من السيدات والسادة رؤساء الكتل السياسية والنواب, لاستضافة السيد محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخي , فيما امتنع وزير المالية علي عبد الامير علاوي عن الحضور, لمناقشة موضوع تهريب العملة وسعر صرف الدولار وتحكم بعض المصارف بمزاد العملة ووضع انجع الحلول لتخفيف تأثيرها على المواطنين.

وأكد الزاملي ان رئاسة واعضاء مجلس النواب مسؤولون قانونيا واخلاقيا وشرعيا بالدفاع عن حقوق الشعب ، باعتبارهم ممثلين عنه، مبينا ان طلب استضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي جاء بطلب رسمي وقع عليه اكثر من 50 نائب، ، وان الاسبوع الحالي سيشهد انعقاد جلسة برلمانية طارئة لاستجواب الوزير، منوها الى ان اي جهة تسعى لتعطيل دور السلطة التشريعية والرقابية " واهمة " وان العمل جاري لمحاسبة الفاسدين ، مشيرا الى ان الورقة الاصلاحية التي قدمها علاوي لم يتحقق منها شيء سوى الاضرار بالشعب وزيادة الفقر .

واوعز عضو هيأة الرئاسة بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق وجمع المعلومات ومتابعة عمل البنك المركزي ، داعيا الحكومة الى معالجة السلبيات الناجمة عن تغيير سعر الصرف وارتفاع اسعار السوق ، فيما اكد ان مجلس النواب سيتخذ كافة الاجراءات اللازمة حال عجزت الحكومة عن ذلك وسيكون ملزماً باستخدام صلاحياته الدستورية بعلاج اثار هذا الموضوع .

وجرى خلال الاجتماع طرح الكثير من الاستفسارات والتساؤلات والمقترحات من قبل السادة اعضاء مجلس النواب على محافظ البنك المركزي، وبدوره اوضح السيد مصطفى مخيف السياسة النقدية للبنك المركزي والاسباب التي دفعت لرفع سعر صرف الدولار، والتعهد بمحاسبة المصارف الخارجة عن الضوابط والمتلاعبة بأسعار الصرف ، مطالبا الزاملي ادارة البنك المركزي بتزويد مجلس النواب بالبيانات والمعلومات والتقارير الدورية حول مزادات بيع العملة، والعمل على تقويم السياسة البنكية في البلاد .

المكتب الإعلاميللنائب الأول لرئيس مجلس النواب٢٠٢٢/٢/١٩

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