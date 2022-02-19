بوريس جونسون يدعو الغرب إلى الوحدة في مواجهة روسيا

2022/02/19 | 16:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال مؤتمر ميونيخ للأمن ،اليوم السبت، الحلفاء إلى “الوحدة” في مواجهة التهديدات الروسية بغزو أوكرانيا.

وقال جونسون “يجب أن نتّحد لمواجهة هذه التهديدات” مشيرا إلى أن العقوبات التي ستفرضها بريطانيا على روسيا في حال هاجمت أوكرانيا ستجعل “مستحيلا” على موسكو الوصول إلى الأسواق المالية في مدينة لندن.

وأضاف جونسون أمام القادة والوزراء المجتمعين في هذا المؤتمر السنوي الذي تقاطعه روسيا “يجب أن نتّحد ضد هذا التهديد لأنه ينبغي ألا نشك في ما هو على المحك هنا”.

وأشار إلى أنه “في حال غزو أوكرانيا، فإن الصدمة ستتردد في كل أنحاء العالم”، محذرا من تأثير ذلك على تايوان خصوصا، بعد وقت قصير من كلمة وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال المؤتمر.

وأوضح أن نجاح روسيا في هذا الغزو سيوجه رسالة إلى كل القوى الأخرى مفادها أن “العدوان يؤتي ثماره” وحض أوروبا على التزام “الثبات الاستراتيجي” في سياسات الطاقة والدبلوماسية والميزانيات العسكرية.

المصدر: AFP

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