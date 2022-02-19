وزير الدفاع الأميركي: القوات الروسية تستعد للهجوم على أوكرانيا

2022/02/19 | 16:33 - المصدر: قناة التغيير

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قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال زيارة لليتوانيا ،اليوم السبت، إن القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا بدأت تنتشر وتستعدد للهجوم.

وأكد أوستن، أن القوات الروسية بدأت تنتشر في مواقع عدة وهي تستعد للهجوم، موضحا أن الجنود الروس يتجهون نحو مواقع مناسبة ليتمكنوا من تنفيذ الهجوم.

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